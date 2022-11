NEWS

Nicolò Figini | 7 Novembre 2022

GF Vip 7

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e Gianluca

Questa sera Antonella Fiordelisi ha avuto la possibilità di avere un confronto con il suo ex fidanzatoGianluca. Signorini ha così introdotto il discorso: “È venuta fuori una notizia che noi ignoravamo. Fuori dalla casa hai lasciato una persona che conosci molto bene e che, da quello che ha dichiarato, non ha apprezzato la tua storia con Edoardo. Ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti. Stiamo parlando di Gianluca. Ora vogliamo sapere se è ancora fidanzato o se lo è mai stato e come commenti“. A questo punto il ragazzo ha fato il suo ingresso nel giardino della Casa.

Un faccia a faccia con una persona importante, che arriva dal passato. Gianluca racconta ciò che ha vissuto con Antonella. #GFVIPpic.twitter.com/LkRQBgBpN0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Gianmarco si è lanciato in un lunghissimo discorso che vi riportiamo qui in parte:

Ciao. Guardami negli occhi. Sono qui per parlarti, non per andare contro di te, in nessun modo. È stato detto tanto. Io son stato un mese e mezzo a non dire una parola dopo tutto quello che hanno cacciato su di noi. Io con lei mi sono lasciato a fine giugno. Abbiamo mantenuto il nostro legame, non si possono stoppare i sentimenti con un pulsante. Lei sa che io sono innamoratissimo, come sono convinto che lei è innamorata di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Era la sua occasione. Sempre accettato mai permesso di intromettermi. Io ti ho sostenuto e ho fatto le battaglie per te.

Un faccia a faccia con una persona importante, che arriva dal passato. Gianluca racconta ciò che ha vissuto con Antonella. #GFVIPpic.twitter.com/LkRQBgBpN0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Successivamente Antonella Fiordelisi ha parlato della loro amicizia che durava da sette anni prima che si mettessero insieme. E ha sempre cercato di mantenere una certa privacy non pubblicando quasi nulla su Instagram. Afferma che dalla sua parte c’è più bene che altro. I due si sono lasciati a giugno, anche se i rapporti fisici tra loro sono continuati fino a fine luglio. Gianluca non pensava che si sarebbe spinta così oltre con un’altra persona e ha messo in mezzo anche la sua famiglia, in particolare il confronto che ha avuto con suo papà nella precedente puntata.

Stop Freeze per Antonella che ha modo di rispondere a Gianluca… molte cose sono cambiate nell'ultimo anno e negli ultimi mesi. #GFVIPpic.twitter.com/jipF2VviC0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Antonella ha ammesso che lei non lo vorrebbe perdere. Ad oggi, però, non è più innamorata di lui. Ecco che Alfonso chiama Edoardo Donnamaria: “Mi chiedi di spiegare a una persona che non conoscono, con tutto il rispetto, come mi sono innamorato e comportato con Antonella?“. Infine la Fiordelisi ha affermato che il padre non l’ha mai manipolata e che ora non si sente più libera ma è innamorata di Edoardo. Ha comunque ringraziato Gianmarco, con le lacrime agli occhi, per tutto ciò che ha fato per lei.

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa… è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIPpic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Seguiteci per altre news.