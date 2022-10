1 Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini ha duramente attaccato Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, accusando entrambi di atteggiamenti infantili e non solo. Nel post puntata l’influencer si è ritrovata in giardino a parlare di questo con l’imprenditore. Mentre quest’ultimo non si spiega da cosa ne derivi questo cambio di rotta, la Fiordelisi è parsa davvero un fiume in piena contro la Lamborghini. E non solo durante uno stacco pubblicitario (VIDEO QUI).

“Ginevra non so che problemi abbia, sinceramente”, ha esordito Antonino Spinalbese. “Sinceramente ci sono rimasta malissimo perché da un’amica non mi aspettavo che si comportasse così con te. In un momento particolare doveva difenderti. Ha fatto così solamente perché tutti quanti in quel momento ti attaccavano. Come mai questa cosa non te l’ha detta la scorsa puntata? E ha detto ‘aspetto’. Ora ha cambiato totalmente versione solo perché tutti ti stavano attaccando e ha pensato bene di fare lo stesso. Lei segue il branco, alla fine, come ha sempre fatto”, ha detto Antonella Fiordelisi indispettita. A inserirsi nella conversazione anche Giaele De Donà, che si è detta d’accordo con la coinquilina.

“Non è una cosa che tu hai detto adesso. È una cosa accaduta due settimane fa”, ha ribadito seccata Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini. A quel punto Antonino Spinalbese ha cercato di spiegare cosa è accaduto durante la conversazione che ha infastidito l’ex vippona: “Parlavo con Cristina o Patrizia sul fatto del perché io non provassi questo interesse nel senso di fidanzamento. Ho detto che mi baso su tante cose”.

Molto seccata Antonella Fiordelisi l’ha interrotto spiegando che Ginevra avrebbe giocato con lui, dato che è fidanzata fuori: “Lo diceva ogni minuti e nonostante ciò non mi sembra si sia comportata come una santa in questa Casa. In generale lo era, non single. Ora che parla così di te lo trovo incoerente, specie se vede un amico in difficoltà non fa branco e ribadisce ciò che dicono le opinioniste o qualcuno in Casa. Semplicemente per prendersi gli applausi dal pubblico. Doveva difenderti, dire il buono e positivo, anziché parlare di di difetti. Per me una che fa così nemmeno è amica”.

L’attacco di Antonella Fiordelisi è proseguito ancora…