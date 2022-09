Chi è Antonino Spinalbese? Età, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Antonino Spinalbese, dalla biografia alla vita privata, la storia con Belen Rodriguez, il suo lavoro e Instagram.

Chi è Antonino Spinalbese

Nome e cognome: Antonino Spinalbese

Data di nascita: 1 febbraio 1995

Luogo di nascita: Torre Del Greco (in provincia di Napoli)

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 1,87 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: Hairstylist, fotografo e imprenditore

Fidanzata: Antonino è single

Figli: Antonino ha una figlia che si chiama Luna Marie

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @antonspin_

Antonino Spinalbese età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Antonino Spinalbese partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, la sua data di nascita. È nato a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, il 1 febbraio 1995. Ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acquario. La sua altezza è di 1,87 m, mentre non conosciamo il suo peso. Ha vari tatuaggi sul suo corpo. Tra questi segnaliamo la scritta in inglese sul braccio destro “Unbroken”, una frase scritta in arabo sul bicipite e una donna stilizzata subito sopra l’avambraccio. Nel maggio del 2021 Antonino ha fatto un tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez: il ritratto di Amore e Psiche sul braccio.

Per quanto riguarda la sua famiglia, Spinalbese ha due sorelle più piccole, una di queste si chiama Lucia. Quando aveva 10 mesi con la sua famiglia si è trasferito prima a Parma e poi a La Spezia, città in cui vive attualmente.

Ha passato un’infanzia abbastanza complicata con momenti difficile che hanno riguardato i suoi genitori. Il padre ha tradito la madre e quindi i due hanno divorziato. E successivamente il padre è morto. Tutto questo lo ha portato a crescere molto in fretta e a fare da genitore alle sue sorelle più piccole.

Da adolescente Antonino Spinalbese si è trasferito a Milano a studiare per diventare hairstylist.

Vita privata

Parliamo adesso della vita privata di Antonino Spinalbese. Nella sua vita ha avuto una storia d’amore seria durata quattro anni con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino. Non si conoscono però i motivi della fine di questa relazione.

Successivamente, Antonino Spinalbese ha intrapreso una relazione con Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti in un ristorante di Milano in occasione del compleanno di un’amica in comune. Tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento sono stati pizzicati più volte insieme dai paparazzi fino all’ufficializzazione della relazione su Instagram.

La relazione tra loro è decollata in fretta ed infatti poco dopo Belen è rimasta incinta. Antonino ha quindi una figlia insieme alla modella che si chiama Luna Marì. Purtroppo, però, tre mesi dopo la nascita della bambina la coppia è entrata in forte crisi. E, dopo tante indiscrezioni, entrambi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione.

Dopo la fine della storia con Belen, Antonino Spinalbese è stato accostato prima ad Helena Prestes, ex concorrente di Pechino Express, e poi a Giulia Tordini (creative director). Con quest’ultima pare ci sia stata una relazione di alcuni mesi che sembra essere finita anche a causa dell’ingresso di Spinalbese nella casa del GF Vip. Attualmente Antonino non ha nessuna fidanzata, quindi è single.

Nel 2022 Antonino Spinalbese ha dichiarato di essere malato, ma che malattia ha? Ha raccontato di avere una malattia autoimmune al pancreas. E quindi è dovuto stare anche diversi giorni in ospedale. In pratica questa malattia lo porta ad avere il pancreas di una persona anziana. Per questo motivo ha scelto di fare uno stile di vita più sano.

Dove seguire Antonino Spinalbese: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio Antonino Spinalbese, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo il suo profilo Instagram che conta oltre 380 mila follower.

Qui troviamo molte belle foto scattate proprio da lui a dimostrazione del suo lavoro di fotografo. E ci sono anche tantissimi scatti con la figlia Luna Marì.

Carriera

Parlando della carriera di Antonino Spinalbese, che lavoro fa? Il suo lavoro è quello di hairstylist. A tal proposito, ha lavorato in uno degli studi più importanti di Milano, ovvero Aldo Coppola, nel negozio in Corso Garibaldi.

Dopo l’inizio della relazione con Belen Rodriguez, ha deciso di lasciare questo lavoro e dedicarsi alla sua grande passione: la fotografia. Più avanti col tempo ha dichiarato che è stato più che altro “portato” a lasciare il lavoro di parrucchiere, qiuindi non è stata completamente una sua scelta.

Antonino Spinalbese ha anche fondato una casa di moda e ha realizzato un progetto nel fitness, settore a cui si è dedicato anche nella vita privata con un’alimentazione sana.

In tanti si chiedono quale sia il suo patrimonio, ma questa è un’informazione che non conosciamo.

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7

Parte il GF Vip che vede alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini. Per le opinioniste è stata confermata Sonia Bruganelli, mentre la nuova arrivata è Orietta Berti. Tra i vari concorrenti c’è anche Antonino Spinalbese.

Il percorso di Antonino Spinalbese al GF Vip 7

Il percorso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 parte dalla prima puntata in onda lunedì 19 settembre 2022.

1° settimana: Sembra che volesse avvicinarsi a Ginevra Lamborghini, ma è venuto fuori che lei avrebbe già un fidanzato fuori ad aspettarla. Antonino ha parlato spesso della rottura con Belen, svelandone dei retroscena.

