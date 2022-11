Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera hanno fatto il loro ingresso sei new entry. Stiamo parlando di Luciano Punzo, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi ha prima discusso con Micol, ex flirt di Edoardo Donnamaria. Riprendendo alcune sue dichiarazioni fatte poco prima ha affermato:

Sei la nuova concorrente? Che piacere, quanto sono felice di conoscere la ex di Edoardo. Non sapevo avessi fatto l’opinionista. Giudichi… Edoardo è più preso, ha la faccia da pesce lesso, Antonella no… Complimenti. Sembra che a me non interessi Edoardo. Volevo capire, com’è nata la vostra storia d’amore? Racconta, voglio sapere. Chi ha lasciato chi?