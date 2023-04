NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

L’incontro su Antonella Fiordelisi e Antonino

Ieri sera si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip. A ottenere la vittoria è stata Nikita Pelizon, mentre al secondo posto si è classificata Oriana Marzoli e al terzo Alberto De Pisis. Nel corso della puntata, però, sono arrivate anche delle segnalazioni sugli ex vipponi presenti in studio. Sul profilo Instagram di Amedeo Venza, infatti, è stato pubblicato un messaggio da parte di una sostenitrice dei donnalisi, ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Stando a quanto riportato, infatti, l’influencer e Antonino Spinalbese si sarebbero visti dietro le quinte dello studio e si sarebbero abbracciati. Queste persone sostengono che tale comportamento sia stato irrispettoso nei confronti di Edoardo. Ovviamente non abbiamo idea se tutto ciò sia accaduto, ma anche se fosse successo non ci sarebbe nulla di male. Più volte Antonella ed Edoardo hanno ribadito l’amore che provano l’uno per l’altro.

Questo ciò che si legge nel messaggio in questione:

“Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.

