Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

La sorpresa di Daniele per Oriana Marzoli

La finale del GF Vip 7 ha visto trionfare Nikita Pelizon, ma Oriana Marzoli ha comunque raggiunto il secondo posto. Un buon piazzamento per la vippona che, dopo aver lasciato lo studio, ha trovato una bellissima sorpresa fuori. Ad attenderla infatti non solo numerosi fan che hanno voluto congratularsi con lei per il percorso e mostrarle grande supporto. No, perché ad attenderla c’era un van con i vetri oscurati.

Aperto lo sportellone Oriana Marzoli, di bianco vestita, si è trovata davanti Daniele Dal Moro. Incredula la vippona è corsa subito ad abbracciarlo e per qualche istante sono rimasti così, mentre i fan riprendevano emozionati il momento. “Amore, il tuo profumo”, queste le prime parole pronunciate da Oriana quando si è lasciata andare alle braccia di Daniele. I fan sono rimasti lì a godersi il romantico momento e hanno consegnato i fiori e una coroncina alla loro beniamina: “Grazie, ma perché siete così gentili?”, ha detto emozionata.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si rivedono finalmente dopo alcune settimane dalla squalifica del vippone. In quell’occasione non riuscirono a salutarsi. Lui infatti uscì dalla Porta rossa senza avere occasione di poterle parlare o avere un piccolo confronto con lei. Il tutto ha provocato profonda tristezza nella concorrente, che avrebbe tanto voluto averlo al suo fianco fino alla finale.

Così non è stato, ma in ogni caso Oriana Marzoli ora può tirare un sospiro di sollievo. Aveva timore che Daniele Dal Moro potesse non aspettarla, invece, lui si è presentato fuori dagli studi del GF Vip facendole una romantica sorpresa insieme ai fan. Un momento che la vippona difficilmente dimenticherà.

Per loro inizia la vera vita fuori, qui avranno modo di conoscersi e capire se sarà o meno vero amore. Gli Oriele fanno il tifo per loro!