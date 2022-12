NEWS

Nicolò Figini | 6 Dicembre 2022

GF Vip 7

La richiesta di Antonella Fiordelisi

Tra ieri sera e oggi pomeriggio Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà è scattata la lite. Prima in diretta TV nel corso della puntata. Nella notte, poi, la De Donà ha rivelato a Oriana che l’influencer le ha parlato alle spalle in passato. Oggi pomeriggio, invece, c’è stato un battibecco durante il quale Antonella e Giaele se ne sono dette di tutti i colori.

La Fiordelisi accusa l’altra di parlare quando lei non la può sentire. La seconda concorrente, però, ha ribattuto: “Tu parli di noi senza microfono con Edoardo tutte le sere. Punti il dito contro, ma secondo te noi pensiamo sempre a te? Non sentirti sempre la protagonista“. Antonella l’ha attaccata sulla sfera amorosa e la definisce antipatica: “Ma come fa a sopportarti tuo marito? Ci credo che avete un amore libero, va pure con altre da quanto sei pesante“.

In seguito a questo sfogo, quindi, Antonella Fiordelisi ha iniziato sperare in una squalifica per Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Secondo lei, infatti, entrambe le hanno parlato alle spalle e hanno detto cose molto gravi. Queste le sue parole, come vediamo dal video qui sotto: “Per le cose che mi dicono dietro dovevano già essere squalificate. Tutte le cattiverie pesanti che mi avranno detto senza microfono“.

Non la dottoressa che invoca la squalifica per Micol e Giaele, non ce la faccio +, questa è la dinamica più bella #GFvippic.twitter.com/2LYbp7siyc — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022

Ovviamente nessuno può sapere che cosa si sono dette o cosa si potrebbero dire i concorrenti del Grande Fratello Vip senza l’uso del microfono. Di conseguenza dobbiamo solo aspettare gli eventuali sviluppi. Noi non esiteremo a tenervi informati nel caso in cui avremo nuovi aggiornamenti in merito. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.