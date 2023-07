NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi avvistata in lacrime per Edoardo Donnamaria dopo l’evento insieme in Calabria: la segnalazione

La segnalazione su Antonella Fiordelisi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Pochi giorni fa la coppia ha annunciato la rottura, a seguito di alcune incomprensioni. Da quel momento i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 si sono lanciati alcune frecciatine social, ed era sembrato che la separazione fosse definitiva. Tuttavia ieri sera è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha lasciato i fan senza parole. Antonella ed Edoardo infatti hanno partecipato insieme a un evento in Calabria e come se non bastasse hanno anche cantato insieme. Tuttavia, nonostante qualcuno abbia ipotizzato a un ritorno di fiamma, pare che i rapporti tra la Fiordelisi e Donnamaria siano più gelidi che mai.

La serata infatti era stata organizzata prima che la coppia annunciasse la rottura. Entrambi dunque, per motivi lavorativi, hanno dovuto prendere parte all’evento e mostrarsi insieme. Poco fa però è arrivata una segnalazione che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Pare infatti, come riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una fan, che Antonella Fiordelisi sia stata beccata a piangere per Edoardo Donnamaria dopo la serata insieme. La schermitrice infatti si sarebbe sfogata con due fan Donnalisi, facendo intendere di non stare bene in questo periodo. L’esperta di gossip avrebbe anche ricevuto una foto di Antonella in lacrime, che tuttavia non è stata postata per volere della ragazza stessa. Questo quanto si legge nella segnalazione:

Pare dunque che al momento non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione tra Antonella ed Edoardo. Ma cosa accadrà tra i due ex Vipponi? La loro relazione sarà davvero giunta al termine o ci sarà speranza di un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sugli ex Vipponi, e non solo.