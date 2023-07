NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

L’imitazione di Pierpaolo Pretelli

Già nella Casa del GF Vip 5 avevamo apprezzato Pierpaolo Pretelli e le sue parodie su Tommaso Zorzi e la fidanzata Giulia Salemi. Il tutto l’aveva poi portato a farsi notare e partecipare a Tale e Quale Show. Una passione che l’ex velino di Striscia la Notizia non ha mai abbandonato e che ha continuato a coltivare.

La spiccata simpatia di Pierpaolo Pretelli ha tornato a farsi sentire nelle scorse ore, quando ha pubblicato un divertente reel sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nel suddetto, Pierpaolo ha imitato la sua dolce metà Giulia Salemi. In modo accurato e senza trascurare nulla, Pretelli ha raccontato a modo suo la giornata tipo della fidanzata, a partire da quando si sveglia.

Il risultato è davvero esilarante. Come potete vedere qui sotto nel filmato che abbiamo condiviso, Pierpaolo Pretelli ha sottolineato le varie particolarità del carattere della sua Giulia Salemi. Per non parlare poi delle sue reazioni buffe e pensieri. Dal preparare la colazione al prendersi cura di sé e il parlare al telefono con i propri collaboratori. In un solo video Pierpaolo ha cercato di racchiudere tutto in modo davvero accurato e spassoso.

Insomma, se volete o avete bisogno di ridere non potete non guardare questo video…

Ma come avrà commentato Giulia Salemi questa geniale trovata di Pierpaolo Pretelli? L’influencer è parsa piuttosto divertita. Per prima cosa ha condiviso il reel nelle storie, scrivendo: “No raga, mi sto sentendo male. Guardatelo tutto perché merita”, ha detto.

La storia Instagram di Giulia Salemi – video di Pierpaolo Pretelli

Ma non solo, perché Giulia ha scritto qualcosa anche nel post pubblicato da Pierpaolo Pretelli: “Sei più tu Giulia Salemi di me stessa”, con tanto di emoji che ridono.

Non mancano anche le reazioni di altri personaggi noti, da Oriana Marzoli e Alberto De Pisis a Guenda Goria. L’imitazione di Pierpaolo Pretelli è davvero irresistibile e ha strappato una risata generale davvero a tutti. I fan hanno chiesto a gran voce di avere un format sui social, legato proprio a questo video.