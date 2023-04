NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

GF Vip 7

I like di Antonella Fiordelisi non passano inosservati

Come tutti sappiamo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 non c’è mai stato un bel rapporto tra Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. La schermitrice infatti non ha mai avuto grande simpatia per gli Incorvassi, con i quali si è spesso scontrata. Anche dopo la fine del reality show, Antonella ha lanciato diverse frecciatine alla coppia, e solo nelle ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Come abbiamo visto, ieri sera a Roma si è svolta la festa del Grande Fratello Vip, e a partecipare alla serata sono stati tutti i concorrenti di questa edizione. A prendere parte al party sono stati anche Antonella con il suo Edoardo Donnamaria, e naturalmente Micol con Tavassi. Tuttavia nel corso della festa alcuni movimenti social della Fiordelisi hanno attirato l’attenzione del web.

Inaspettatamente infatti Antonella ha messo dei like a dei tweet contro gli Incorvassi, che durante la serata hanno riso e scherzato con tutti i loro amici. In particolare i due sono stati accusati da alcuni utenti di apparire poco complici, e di non aver trascorso nemmeno un momento da soli, come invece hanno fatto i Donnalisi.

Dello stesso pensiero sembrerebbe essere anche la stessa Antonella Fiordelisi, che a quel punto ha iniziato a mettere dei like a dei tweet contro gli Incorvassi. In particolare la schermitrice ha apprezzato un post che afferma: “La finta coppia stasera manco si c*ga. Era ovvio. Beh guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati”.

Ancora una volta dunque la Fiordelisi lancia delle frecciatine alla Incorvaia e a Tavassi, che nel mentre non sembrerebbero cedere alle provocazioni dell’ex Vippona. Al momento infatti Micol ed Edoardo si stanno godendo la loro relazione e pare che al momento tutto proceda a meraviglia tra i due.