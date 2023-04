NEWS

Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

La nuova stoccata di Antonella Fiordelisi

Non c’è tregua nemmeno durante la finale del GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Dopo il quinto posto ottenuto, la bionda influencer ha fatto ritorno in studio, dove è stata accolta da Signorini e dai suoi ex compagni. Ma prima di aggiungersi a loro ha avuto un battibecco al veleno con la sua acerrima “nemica”. E qui è tornato a galla una frase che la Incorvaia ha detto alla Fiordelisi alcuni mesi fa.

Era il 28 dicembre 2022 quando durante uno scontro in veranda Micol Incorvaia ha replicato in questo modo ad Antonella Fiordelisi: “Ma chi ca**o sei tu per dirmi a me che io non capisco mai niente? Ti faccio scuola e doposcuola“. Molti telespettatori attenti lo ricorderanno. Ebbene ieri sera quando la sorella di Clizia ha raggiunto lo studio ha avuto modo di rivedere anche il suo best of. Tornati in studio, Alfonso Signorini non ha potuto fare riferimento proprio a quel famoso faccia a faccia.

Così il conduttore ha voluto sapere da Antonella Fiordelisi cosa pensasse di tale affermazione: “Che non vorrei essere bocciata”, ha detto lasciandosi sfuggire una risata. Micol Incorvaia ha ribattuto: “Ma hai bisogno di me per essere bocciata, Antonella… lo sai dai”. Da qui il boato del pubblico, diviso tra le due. Riguardo all’eliminazione di entrambi poi, sempre la Fiordelisi, ha detto che si augura che la vittoria più grande sia stata quella di trovare il vero amore. Al contempo, però, si dice poco convinta che questa relazione vada avanti.

“Spero per loro. Non ho visto tutto questo amore”, ha detto Antonella Fiordelisi, lanciando così l’ennesima bordata a Micol Incorvaia.

Se pensate sia finita qui. Vi sbagliate di grosso! “Ah dimenticavo… vuole fare doposcuola a me che sono laureata. Pensasse a diplomarsi così impara qualcosa. Grande Nikita”, ha scritto in un tweet al vetriolo Antonella Fiordelisi dopo il faccia a faccia con Micol Incorvaia in studio, per poi tornare a supportare Nikita Pelizon.

Il tweet di Antonella Fiordelisi – Instagram stories

Insomma aria serena nel post GF Vip!