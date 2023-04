NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

GF Vip 7

Parlano George Ciupilan e Ginevra Lamborghini

In questi giorni si sta a lungo discutendo della presunta frequentazione tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, che dopo il Grande Fratello Vip 7 si sono ritrovati. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. Poche settimane fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, l’ex volto de Il Collegio ha ammesso di aver sempre avuto una cotta per la cantante. Queste le sue dichiarazioni in merito: “All’inizio del programma c’era una ragazza che mi piaceva, Ginevra. Mi piaceva, sì. Solo che lei aveva in corso il flirt con Antonino e non volevo intromettermi. Ho deciso di fare due passi indietro. Però ti posso dire che mi piaceva molto anche il suo modo di fare, molto estroverso e mi piaceva tantissimo”.

Pochi giorni fa, come se non bastasse, George e Ginevra sono stati a cena insieme, e i video della serata, in cui vediamo gli ex Vipponi complici e in sintonia, hanno fatto in breve il giro dei social. A quel punto i più si sono convinti che i due si stiano frequentando e solo poche ore fa è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio ieri sera si è svolto il party del Grande Fratello Vip 7 con tutti i Vipponi di questa edizione, e a partecipare alla festa sono stati naturalmente anche George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. A un tratto però Nikita Pelizon ha raggiunto i suoi amici, chiedendo loro di rivelare la verità sul loro rapporto. Tuttavia sia l’ex protagonista de Il Collegio che la cantante hanno affermato di essere solo amici, e che al momento tra i due non c’è nessuna frequentazione in corso.

Ciò nonostante i più sui social non sembrerebbero credere alle parole di Ciupilan e della Lamborghini. Ma cosa accadrà dunque in futuro tra George e Ginevra? Non resta che attendere per scoprirlo.