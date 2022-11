NEWS

Andrea Sanna | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

Scopriamo insieme come stanno i vipponi del GF Vip 7, oggi in collegamento, che sono risultati positivi al Covid 19.

Come stanno i vipponi positivi del GF Vip 7

Nessuno pensava sarebbe potuto accadere eppure il Covid 19 è arrivato anche nella Casa del GF Vip 7. Come annunciato dal comunicato ufficiale sono ben 4 i vipponi risultati positivi al tampone. Oltre Patrizia Rossetti, infatti, hanno riscontrato il virus anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Fin da subito i concorrenti sono stati isolati dal resto del gruppo. Ma come stanno oggi? A rivelarlo sono stati loro stessi attraverso un collegamento video.

Per prima a parlare tra i vipponi del GF Vip 7 è Patrizia Rossetti, la quale ha aggiornato Alfonso Signorini, i suoi compagni e il pubblico a casa sul suo stato di salute: “Come sto? Dai un po’ di raffreddore ancora, un po’ di tosse, ma in linea di massima bene. La febbre mi è sparita subito dal venerdì. Però poi mi hanno detto che ero positiva e dunque…Sì, sono stata la prima a scoprirlo e lo dissi anche in diretta che non mi sentivo tanto bene. Poi mi sentivo la febbre, mi hanno fatto il tampone e sono rimasta lì bloccata per due ore e ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Si è passati poi a Charlie Gnocchi. Anche il comico ha detto di stare bene: “Tutto ok, ci trattano bene. Non ci fanno mancare nulla, mi hanno portato anche i pastelli e io sono permesso di fare un piccolo disegno”, ha svelato il concorrente del GF Vip 7, che in un foglio ha raffigurato il volto di Alfonso Signorini e dell’opinionista Orietta Berti. Parola poi a Luca Onestini: “Guarda Alfonso, io sono il classico asintomatico. Quindi io non ho avuto nessun sintomo. Però giustamente prima hai parlato dell’importanza di stare attentissimi. Io però non ho avuto assolutamente niente e sono risultato positivo e speriamo che passi presto. Ho tanta voglia di tornare dai miei compagni”.

Più provato, invece, Attilio Romita che ha raccontato come ha affrontato il Covid 19 e quali sintomi ha avuto: “Io ho avuto della febbre, tanta febbre. Prendo tante pillole tutti i giorni. Non sono ancora sfebbrato e spero che in Casa sentano la nostra mancanza, perché mi fa piacere immaginarlo”. Queste ultime parole del giornalista hanno portato il conduttore del GF Vip 7 Alfonso Signorini ad aprire il collegamento tra i vipponi in isolamento e la Casa e dare così alle due parti il modo di interagire.

Ma eccoli i nostri VIPPONI in modalità Smart-GFVIPPING! 😍 #GFVIPpic.twitter.com/RcdJDwGsDZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) Insomma i concorrenti del GF Vip 7 attualmente sono ancora positivi e costantemente sotto controllo. Ci si augura che in tempi brevi possano negativizzarsi e tornare nella Casa.