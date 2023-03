NEWS

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

L’avvicinamento tra Davide e Antonella Fiordelisi

Da ormai diversi giorni il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è irrimediabilmente perso. I due ex innamorati quasi non si parlano e tutto è dovuto a ciò che è accaduto con Nicole Murgia. Il vippone, infatti, le ha toccato il seno e il fatto che non lo abbia ammesso subito ha ferito moltissimo Antonella. A niente è servito il loro confronto:

“Non ho mai fatto nulla con malizia. Mi spiace per il resto. Capito? La nostra relazione è da tempo che non va più da tempo. Nemmeno tu sei pronta per una relazione, non fare la santarellina. Tu non vedevi l’ora, ho chiesto scusa e ho sbagliato. Mi sono svegliato tardi. A te l’unica cosa che ti interessa sono i consensi. Come ti senti tu adesso, io mi ci sento da mesi. Non ho mai fatto niente con malizia. Non è tanto meno grave di fare il massaggio a uno”.

I fan di Antonella, quindi, adesso hanno iniziato a notare un avvicinamento tra lei e Davide Donadei. Nella notte di ieri, per esempio, hanno passato del tempo insieme nello stesso letto e la Fiordelisi ha tentato di consolarlo durante un momento di tristezza. A vederli anche Luca Onestini, il quale con ironia ha commentato: “Che scena è? Edoardo lo sa? Ti si è infilata nel letto… Sotto le coperte…”.

dai donnalisi ai donalisi é un attimo#GFVIP pic.twitter.com/mCV0Iw4sdl — V (@harsiness) March 5, 2023

Davide ha fatto vedere di avere le mani bene in vista. Antonella Fiordelisi, invece, sentendo il commento su Donnamaria ha affermato: “Secondo te io mi devo fare il problema dopo tutto quello che ha fatto? Sono qui sotto le coperte con il mio migliore amico qui dentro”. Qui sotto il video.

#gfvip Luca che becca la Tonta a letto insieme al ratto Davide..a un mese dalla fine i due ratti schifosi hanno pensato a come clippare x le puntate altrimenti non si parlava più di loro. lei sta cercando la protesi di lui? 🤢#oriele #orianistas #incorvassi pic.twitter.com/gDqir4elKo — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) March 5, 2023

Antonella stessa, di conseguenza, ha smantellato qualsiasi pensiero che potesse far credere a un flirt tra loro due. Con Davide ha solo instaurato una bella amicizia e al momento pare non stia cercando altro. Se qualcosa cambierà non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.