Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

La furia di Antonella Fiordelisi

La vicinanza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è sempre più in crisi e lui ultimamente si è molto avvicinato a Nicole Murgia. Questa sera sono emersi dei dettagli sul rapporto tra il vippone e l’attrice. Immagini che l’influencer non aveva mai visto e ha scoperto stasera. Ma cosa è accaduto davvero?

“Parlavamo di chirurgia plastica e di non averne viste mai così tante in una casa. Così si è parlato del seno rifatto e io gli ho detto di avere delle protesi e lui poi le ha toccate”, ha confidato Nicole Murgia.

A seguire sono stati mostrati una serie di filmati di particolari avvicinamenti tra Edoardo Donnamaria e la vippona, che Antonella Fiordelisi non aveva mai visto: “Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri. Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”.

Successivamente Signorini si è collegato con Edoardo Donnamaria, che ha confermato la versione di Nicole Murgia, sottolineando si sia trattato di un gesto non malizioso: “Se guardo la relazione con Antonella è finita da tempo”.

Testuali parole che poi Edoardo ha ripetuto ad Antonella Fiordelisi: “Non ho mai fatto nulla con malizia. Mi spiace per il resto. Capito? La nostra relazione è da tempo che non va più da tempo. Nemmeno tu sei pronta per una relazione, non fare la santarellina. Tu non vedevi l’ora, ho chiesto scusa e ho sbagliato. Mi sono svegliato tardi. A te l’unica cosa che ti interessa sono i consensi. Come ti senti tu adesso, io mi ci sento da mesi. Non ho mai fatto niente con malizia. Non è tanto meno grave di fare il massaggio a uno”.

Antonella Fiordelisi ha replicato a sua volta: “Se non ci tenevi più, potevi dirmelo anziché prendermi per il c**o, va bene? Mi hai fatto tante storie per i miei gesti. Di chi mi sono innamorata io? Di un cogl***e. Sentiti libero di fare quello che vuoi. Quando intendevi di essere te stesso ti riferivi a questo? Non ho altro da dirti. C’è dente che mi apprezzerà. Che schifo che mi fai. Ti rendi conto di quello che fai? Avresti dovuto dirmelo prima, anziché provarci…”.

Nicole Murgia ha assistito a questo confronto, per poi intervenire: “A parte che ci hai anche visto l’altro giorno in veranda e tu eri lì. Non dire bugie e non rigirarti le cose. Mi ricordo bene. Io e lui ci abbracciamo sempre davanti a te”. Antonella Fiordelisi però crede che entrambi si stiano arrampicando sugli specchi, dando poi della gatta morta alla coinquilina: “L’avete fatto qui, non oso immaginare fuori cosa potrebbe succedere”.

In generale Antonella Fiordelisi non ha creduto alle parole di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Cosa accadrà al GF Vip?