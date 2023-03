NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro si chiarisce con Oriana Marzoli

Gli ultimi giorni come sappiamo non sono stati semplici per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due Vipponi infatti si sono duramente scontrati ed era sembrato che la conoscenza si fosse improvvisamente interrotta. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Daniele ha infatti chiesto un confronto di chiarimento alla Marzoli e facendo un lungo discorso a cuore aperto ha invitato l’influencer a viversi con leggerezza il resto della loro permanenza all’interno della casa. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne in merito:

“Io capisco che tu abbia delle insicurezze, delle incertezze, cose che non ti piacciono, come magari ce le ho io. Le cose che ti dicevo anche all’inizio sono vere. Determinate cose che sono successe non ti nego che non mi sono piaciute o non mi piacciano. Però siccome sono consapevole che non siamo a casa nostra, metto da parte e cerco di stare bene per quello che è possibile. […] Dobbiamo cercare di tenere qua dentro una condizione che ci consenta di vivere sereni. Se mi porti all’esasperazione, come facciamo a stare bene?”.

Ma non è finita qui. Inaspettatamente infatti Daniele Dal Moro ha fatto anche una bellissima dichiarazione a Oriana Marzoli, confessando di provare dei sentimenti veri per la Vippona:

“Io non ho mai una discussione con nessuna persona per ferirla. Mai. Ho sempre una discussione, sbagliando i modi, gli atteggiamenti, quello che vuoi, non per distruggere, ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto, per cercare di risolvere una cosa, non per peggiorare la situazione. Ci resto male perché i sentimenti che ho per te sono veri”.

Daniele: “Io ho sempre una discussione sbagliando magari i modi, l’atteggiamento, il tono della voce, però non per distruggere ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto e per cercare di risolvere una cosa” #oriele pic.twitter.com/fWHGJAr6DG — sisonokevin (@_soleilandia_) March 4, 2023

Ma cosa accadrà dunque tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli quando il GF Vip volgerà al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.