Antonella Fiordelisi non dimentica! Nuova stoccata alla Pettinelli: “In lei qualcosa di irrisolto”

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Amici 23 Antonella Fiordelisi

Tramite il suo profilo di X Antonella Fiordelisi è tornata a parlare di Anna Pettinelli e le ha lanciato una nuova stoccata, dopo un vecchio post scritto dall’insegnante di Amici 23 sul suo conto. Cosa è successo tra l’influencer e la speaker radiofonica.

La stoccata di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non dimentica! Un vecchio post pubblicato da Anna Pettinelli durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7 non le è andato proprio giù! Ma cosa è successo?

Facendo un passo indietro la professoressa di Amici 23 scrisse: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi“. Un messaggio che non passò inosservato agli occhi degli utenti dei social, a cui l’ex vippona a distanza di tempo rispose. Antonella nel farlo ne aveva persino “storpiato” il cognome prendendo in prestito uno dei soprannomi dati da Zerbi alla collega: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso“.

A questo commento, però, Anna Pettinelli non ha mai risposto e il botta e risposta a distanza diciamo che non ha mai avuto inizio. Oggi, a distanza di ben 3 mesi dall’ultima frecciatina da parte di Antonella Fiordelisi se ne torna a parlare. Questo perché l’influencer ha pubblicato un nuovo post, sempre indirizzato alla Pettinelli, che lei ha chiamato nuovamente Pettirosso:

“Circa 1 anno fa sono stata pesantemente attaccata sui social senza poter mai rispondere (perché purtroppo ero reclusa in una casa e di tante situazioni non ne ero a conoscenza) da persone che non conosco minimante tra cui questa Pettirosso. Ora guardando Amici capisco come a volte avere una buona professione non è sinonimo di felicità. Sicuramente dietro questa donna c’è qualcosa di irrisolto. Mida sei bravissimo, hai talento e personalità. #amici23”, ha scritto Antonella Fiordelisi.

Il post di Antonella Fiordelisi su Anna Pettinelli

Al momento la speaker radiofonica non ha risposto alla stoccata dell’influencer. Vedremo se stavolta deciderà di dire la sua o lascerà correre ancora una volta.