Paloma combina guai a casa di Donatella Versace, Fedez: “Ha mangiato nel piatto di Donatella, che figura!” – VIDEO

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Fedez

Serata davvero divertente per Fedez. Il rapper si è recato a cena con Paloma, la sua cagnolina, a casa di Donatella Versace. La stilista è grande amica dei Ferragnez ed è stata protagonista insieme all’amica a quattro zampe di un esilarante momento.

Fedez e Paloma a casa di Donatella Versace

Fedez ha trascorso il weekend da solo a Milano in compagnia della sua cagnolina Paloma. Chiara Ferragni invece si trova in montagna e con molta probabilità i bambini si trovano dai nonni.

Il rapper come detto si trova in città e ha pensato di passare una serata diversa, dato che insieme a Paloma ha raggiunto l’abitazione di Donatella Versace per un invito a cena. Poco dopo essere usciti di casa, come mostrato da un video, Fedez ha raccomandato alla sua amica a quattro zampe di comportarsi bene.

L’entusiasmo di Paloma però è talmente travolgente che non è riuscita a contenersi trovandosi accanto a una delle stiliste più importanti al mondo, oltre a essere grande amica di Fedez e Chiara Ferragni.

Con diversi simpatici video, Fedez ha testimoniato l’intera serata, ma ha anche raccontato un episodio con protagonista proprio Paloma. Che avrà combinato stavolta? Il cantante ha raccontato:

«Paloma ha mangiato nel piatto di Donatella Versace… che figura di m***a! Le è saltata addosso e le ha mangiato nel piatto». Questo il racconto di Fedez su Instagram. Presente nel video anche la stilista che è parsa molto divertita e a suo agio in compagnia della cagnolina.

Paloma ne combina un’altra delle sue a cena da Donatella Versace. Il divertente video postato da Fedez pic.twitter.com/2c81N59JRt — disagiotv (@disagio_tv) January 28, 2024

Peraltro come noto Donatella Versace è amante degli animali e ha trovato in Paloma una compagna di giochi ieri sera a quanto pare. La cagnolina si è subito mostrata molto affettuosa con i suoi baci e Donatella non ha badato troppo all’accaduto. Anche perché si è trattato davvero di un simpatico episodio! Che combina guai, Paloma!