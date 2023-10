NEWS

8 Ottobre 2023

Amici 23 Antonella Fiordelisi

La frecciata di Antonella Fiordelisi

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 che, a quanto pare, può vantare una fan d’eccezione come Antonella Fiordelisi. L’influencer, prossima ad affrontare la nuova esperienza a Pechino Express accanto a Estefania Bernal, evidentemente segue le vicende dei ragazzi della scuola più famosa d’Italia.

Oggi, durante la puntata, Antonella Fiordelisi si è ritrovata a commentare l’appuntamento con il talent show, riportando così una sua riflessione personale. Si è detta d’accordo più o meno con tutti i professori, ma non con Anna Pettinelli, che ha chiamato “Anna Pettirosso”.

Questo soprannome deriva da Rudy Zerbi. Proprio il docente infatti oggi ha dato questo nomignolo alla collega durante uno scambio di vedute. La Pettinelli si è detta felice e non ha contestato la battuta di Zerbi, ma ha comunque fatto valere le sue ragioni difendendo il suo pupillo Holy Francisco (che nemmeno a dirlo ha proprio i capelli rosso fuoco).

La battuta fatta da Rudy Zerbi, come dicevamo, ha fatto il giro del web e Antonella Fiordelisi l’ha subito fatta sua per esprimere il suo punto di vista sulle scelte e pensieri dei professori: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso #Amici23”

Il post di Antonella Fiordelisi su Anna Pettinelli – Amici 23

In pochi secondi il post pubblicato su X (l’ex Twitter) da Antonella Fiordelisi ha racimolato una valanga di like, menzioni e condivisioni sulla piattaforma. I più si sono detti divertiti per quanto scritto dall’influencer.

Sarà curioso capire ora se Anna Pettinelli deciderà di intervenire e rispondere a quanto scritto dalla Fiordelisi. Spesso la docente di Amici 23 si è ritrovata a commentare le vicende del GF Vip, proprio quando Antonella era nella Casa più spiata d’Italia.

L’altro giorno un meccanico mi ha scritto “ciao “ su Instagram vuol dire che ci stava provando?? Ma dai!!! Un”ciao “ non vuol dire nulla. Fiordelisi nun ce prova’!’#gfvip — anna pettinelli (@annapettinelli) October 31, 2022

Non sappiamo se Antonella abbia ricordato questo e dunque abbia in qualche modo voluto punzecchiara a modo suo la Pettinelli. Vedremo se la Fiordelisi regalerà altri interventi di questo tipo.