Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

Il retroscena su Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che ormai sembrerebbero aver messo un punto alla loro relazione. Già da qualche settimana le cose tra i Donnalisi hanno smesso di funzionare e stavolta la rottura sembrerebbe essere definitiva. Solo nel corso dell’ultima puntata infatti i due hanno deciso di separarsi, anche dopo che la schermitrice ha scoperto cosa è accaduto nel van tra il conduttore e Nicole Murgia, e ormai tra loro non sembrerebbe essere più possibile, almeno per il momento, una riconciliazione. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Daniele Dal Moro ha infatti rivelato a Edoardo che di recente proprio Antonella gli ha parlato del suo ex Gianluca, ammettendo di aver rivalutato la situazione. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Non me ne ha parlato come se fosse ancora innamorata, ma mi ha detto di aver chiuso con una persona che le dimostrava molto di più di quello che le dimostri tu. Quando me l’ha detto dentro di me ho pensato che su questa roba ci fanno sicuro una clip giovedì. Vedrai che sarà così”.

A quel punto a intervenire è stato proprio Edoardo Donnamaria, che ha reagito alle parole di Daniele Dal Moro facendo un’ulteriore rivelazione su quello che Antonella Fiordelisi gli avrebbe detto a proposito del suo ex Gianluca:

“Sai a me che ha detto dell’ex? Che qualsiasi cosa succeda, lei grazie a me ha capito che non era innamorata di questa persona e che non ci tornerebbe mai insieme. A te adesso ti dice il contrario. Ma tanto l’incoerenza di lei è di casa”.

Daniele spillando che Antonella gli ha detto che rivaluta Jeanluke perchè lui gli dimostrava amore ma non sa che è stato accusato di stalking 💀💀💀 #oriele #gfvip pic.twitter.com/l5GEsPtlqT — bebè era• a 🌙 (@uunformat) March 1, 2023

Ma cosa accadrà a questo punto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.