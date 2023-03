NEWS

Andrea Sanna | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è dalla parte di Antonella Fiordelisi. Sì, avete capito bene. Quando in puntata l’influencer campana è venuta a sapere degli atteggiamenti avuti da Edoardo Donnamaria nei confronti di Nicole Murgia (poi eliminata dal televoto del GF Vip) si è infuriata. Antonella ha lamentato come Edoardo sia stato il primo a farle la morale per un massaggio ad Antonino Spinalbese e poi si è comportato allo stesso modo con la Murgia, se non peggio.

Gli altri concorrenti hanno assistito da spettatori a questo scontro di fuoco, mentre Edoardo Donnamaria ha riconosciuto di aver sbagliato. Allo stesso tempo è consapevole di non essere interessato a Nicole Murgia e di provare solo un affetto che non va oltre l’amicizia. Insomma per lui non ci sarebbe nulla di così grave. Tutti i vipponi si sono espressi a riguardo durante la pubblicità. Edoardo Tavassi non ci ha visto alcuna malizia, mentre Oriana Marzoli ha preso le parti di Antonella Fiordelisi e anche al ritorno in diretta si è schierata.

Un gesto che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato e che ha sorpreso in tanti. Proprio Antonella Fiordelisi in stanza da letto ci ha tenuto a ringraziarla per il gesto compiuto la sera precedente. Oriana Marzoli ha risposto: “Lo faccio perché ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”. Le due si sono date dunque appuntamento al pomeriggio.

Antonella: “Grazie per ieri”

Oriana: “Lo faccio perchè ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”

Antonella: “Ok, allora oggi pomeriggio”



MATURITÀ#gfvip #oriele #donnalisi pic.twitter.com/sDSbeYsnu9 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 28, 2023

Successivamente Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati a battibeccare tra loro, davanti a tutti. Oriana Marzoli ha riconosciuto ancora una volta le ragioni della vippona. Allo stesso tempo crede che anche lei abbia commesso degli errori in passato. Quanto compiuto da Edoardo ora pareggia i conti, anche se ha sbagliato. Questo il discorso fatto ad Antonella, dove ha dispensato qualche consiglio.

Oriana 300 spanne sopra tutto e tutti, facendo scuola e doposcuola ad Antonella, che ha fatto commenti misogini su di lei e alla signora Bruganelli, che in passato ha sostenuto che la solidarietà femminile va dimostrata a chi se la merita.#gfvip #oriele

pic.twitter.com/tnFnusXslH — lulù🧚🏻‍♀️ (@theekeeys) February 28, 2023

Anche Giaele De Donà, amica di Edoardo Donnamaria esattamente come Oriana Marzoli, ha voluto tentare di portare la pace anche se non ha alcun rapporto con Antonella Fiordelisi. Gesti distensivi che quest’ultima ha apprezzato, mentre Edoardo ha consigliato alle due amiche di farsi da parte. Cosa succederà?