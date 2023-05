NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Parla Antonella Fiordelisi

Sono passate diverse settimane da quando il Grande Fratello Vip 7 è giunto al termine, tuttavia alcuni dei protagonisti del reality show di Canale 5 sono ancora al centro dell’attenzione. In particolare a far parlare di sé sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che dopo la fine del programma hanno ufficialmente dato il via alla loro vita insieme. Tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra la coppia, e numerosi sono i progetti futuri dei due ex Vipponi. Proprio qualche settimana fa infatti la schermitrice ha affermato: “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”.

Nel mentre solo nelle ultime ore come se non bastasse Antonella Fiordelisi ha risposto sui social ad alcune curiosità dei fan. In particolare rivelando come procedono le cose con Donnamaria, l’ex Vippona ha dichiarato:

“La cosa più bella che mi è capitata dopo il GF? Vedere quanto Edoardo sia premuroso nei miei confronti. Mi supporta in tutto. Siamo due cuori divisi e non riusciamo a stare per più di tre giorni separati”.

Ma non è finita qui. Antonella Fiordelisi infatti ha rivelato anche con quali Vipponi è rimasta in contatto dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. Ecco i nomi fatti dalla schermitrice:

“Sento sempre Matteo Diamante, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino. Li sapete dai”.

Infine a chi le chiede come vede la sua vita tra qualche anno fa, Antonella Fiordelisi risponde con l’emoji di una famiglia, facendo intendere di essere pronta a diventare madre. Che dunque a breve la schermitrice ed Edoardo Donnamaria decidano di compiere il passo successivo? Non resta che attendere per scoprirlo.