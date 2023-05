NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Gianluca Scintilla si è sposato

Grande gioia per Gianluca Scintilla. Il celebre comico infatti in queste ore si è sposato con un volto iconico di Amici di Maria De Filippi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Federica Camba, autrice di alcuni famosissimi brani dei ragazzi del talent show. In particolare la cantautrice ha scritto alcune delle canzoni più note di Alessandra Amoroso, da Immobile, a Stupida. Già qualche mese fa la Camba aveva raccontato sui social di aver ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio da Scintilla, col quale fa coppia fissa da qualche anno. La cantante in merito aveva affermato:

“Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio. Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”.

In queste ore così si sono celebrate le tanto attese nozze di Gianluca Scintilla e di Federica Camba, che hanno così coronato il loro sogno d’amore. La coppia ha anche postato un tenero video sui social, al quale è stata accompagnata la seguente didascalia:

“Ci siamo sposati!! Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me. Insomma di più, di più, di più. Ancora e ancora…Diciamo per sempre”.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Gianluca Scintilla e a Federica Camba per loro nozze.