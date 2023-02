NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le rivelazioni intime su Micol fatte ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono fidanzati e come è giusto che sia, spesso si raccontato anche le loro esperienze passate insieme agli ex. A quanto pare il volto di Forum ha fatto alcune rivelazioni intime sui suoi primi incontri con Micol Incorvaia. Durante una lite con Edoardo è tornata sull’argomento: “[…] una persona che ti sei sco**to svariate volte… Perché eravate ubriachi, la prima sera che ti ha visto… Non come qui che fa la santarellina“.

Antonella su Micol parlando ad EdoD: "E' successo che te l'ha data la sera appena ti ha visto, cioé subito, non come qui che fa la santarellina."

LEI NON PARLA MALE RICORDIAMOLO#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/QGt5MlD8JV — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 21, 2023

Una questione che poi ha ritirato fuori, durante un momento di confidenze con Sarah Altobello. Antonella Fiordelisi ha di nuovo affermato:

“Lui mi ripeteva: ‘Io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché parlavamo a letto di che persona è lei qui. Sì, perché sembrava tutta una santarellina. Con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto: ‘No, ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio. Lui però ha ripetuto che non c’è più nulla”.

In una di queste due occasioni, a quanto pare, Edoardo Tavassi ha sentito parlare Antonella Fiordelisi e ha fatto presente quanto lo avesse infastidito. Uno dei concorrenti lì con lui si è chiesto come facesse la vippona a sapere questo dettaglio della storia tra Edoardo e Micol. Donnamaria ha risposto: “Vabbè non è mica un segreto“.

EdoT riporta agli altri la frase di Antonella su Micol sulla frequentazione con EdoD: "Una ragazza che gliel'ha data quella sera stessa.."

Onestini shockato.

EdoT: "Voleva sminuire Micol."

Onestini: "Non ha senso dire una cosa del genere ed è brutto pure.."#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/YKBDZQ3cQC — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 21, 2023

