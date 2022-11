1 Edoardo zittito da Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi potrebbe essere un po’ nervosa in queste ore. Ieri sera al Grande Fratello Vip sono entrate nella Casa Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Ha spiegato nella notte perché è già furiosa con la concorrente venezuelana:

Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Oriana? Subito si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto: “Fai il tuo percorso”. Appena sono uscita poi Edo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le pa**e, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Poi glielo dirò io non ti preoccupare. Non si preoccupasse Barbie.

Micol, invece, è stata presa di mira perché ex flirt di Edoardo: “Sei la nuova concorrente? Che piacere, quanto sono felice di conoscere la ex di Edoardo. Non sapevo avessi fatto l’opinionista. Giudichi… Edoardo è più preso, ha la faccia da pesce lesso, Antonella no… Complimenti. Sembra che a me non interessi Edoardo. Volevo capire, com’è nata la vostra storia d’amore? Racconta, voglio sapere. Chi ha lasciato chi?“. Ecco, forse, perché Antonella Fiordelisi ha zittito Donnamaria in malo modo oggi pomeriggio.

Come vediamo dal video qui sotto, infatti, possiamo vedere i due vipponi parlare con altri concorrenti. Edoardo stava concludendo un discorso. A un certo punto Antonella vuole prendere la parola, parlando sopra di lui per rispondere a Patrizia Rossetti: “Scusa, Patrzia, ma se lui fa… Se lui fa…” Non riuscendo a parlare lo colpisce dandogli delle manate sulla spalla e sul collo: “Ti stai zitto, ti stai zitto?“. Con il sorriso, ma infastidito le risponde: “Oh, ma che ca**o fai, ma che sei scema?“.

Ma perché Edoardo si fa trattare così? Vi prego 🥶 #gintonic #gfvip pic.twitter.com/Mu3o617NLi — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 NDG STAN ACCOUNT ✨ (@giusymc98) November 4, 2022

I commenti vanno da “aveva ragione Ginevra, scappa Edo” a “questa è fuori, povera“. La maggior parte delle persone vanno contro Antonella Fiordelisi dopo questo gesto. Ma le notizie non terminano qui…