Antonella Fiordelisi dopo meno di ventiquattro ore già non prova simpatia per due delle nuove vippone. Stiamo parlando di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Parlando di quest’ultima la sua antipatia l’ha espressa ieri nel post puntata confidandosi con Nikita Pelizon. Ha saputo, infatti, che mentre si trovava in confessionale la Marzoli ha avvicinato Edoardo e gli ha detto di fare il suo percorso. L’intromissione non è piaciuta alla gieffina e ha affermato:

Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Oriana? Subito si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto: “Fai il tuo percorso”. Appena sono uscita poi Edo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le pa**e, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Poi glielo dirò io non ti preoccupare. Non si preoccupasse Barbie.

Nel pomeriggio di oggi, poi, un altro scontro. Come vediamo nel video qui sotto i vipponi si stavano iniziando a preparare per fare ginnastica mentre altri erano già all’opera. Nel filmato vediamo Oriana che è vestita non in tenuta sportiva ma in intimo, mettendo in mostra tutto il suo fisico. Tutto ciò ha scatenato la reazione di Antonella Fiordelisi, la quale le ha urlato: “Ma proprio qui si devono allenare? Ma con il pantaloncino magari”. Oriana ha chiesto: “Perché?”. E l’altra ha ribattuto e la Marzoli ha detto: “Scusa ma io mi alleno come ca**o mi pare, no? Non ti capisco”.

MIO DIO ORIANA È GIÀ PARTITA, HA GIÀ INIZIATO LO START WORK 🔥#gfvippic.twitter.com/tOKBsjG5E6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 4, 2022

I ragazzi intorno, tra i quali anche Edoardo Tavassi, hanno reagito in maniera molto divertita commentando: “Oh, oh, scintille!”. I rapporti non sono molto distesi e sicuramente le due vippone sono partite con il piede sbagliato. Vedremo se nei prossimi giorni riusciranno a chiarirsi e a diventare amiche. Nel frattempo le notizie sul Grande Fratello Vip 7 non terminano qui. Continuate a leggere…