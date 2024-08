In queste ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Antonella Mosetti avrebbe un flirt in corso con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Ecco che cosa sappiamo.

Nuovo flirt per Antonella Mosetti?

Non molto tempo fa Antonella Mosetti aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Stefano Bettarini. Aveva ricordato il periodo in cui aveva cominciato a uscire con l’ex calciatore, tempo dopo che si era lasciato con Simona Ventura, ma tutto ciò sembra non piacque alla conduttrice che a quanto pare la chiamò nel suo camerino:

“Con Bettarini iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: “È comunque mio marito, il padre dei miei figli”.

Oggi tra Stefano Bettarini e Antonella Mosetti non c’è più alcun coinvolgimento romantico, ma stando alle recenti indiscrezioni pare che il nuovo flirt della showgirl sia un altro membro di questa famiglia. Stando a quanto riportato sulla copertina di Diva e Donna, infatti, la Mosetti avrebbe un flirt con Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice e dell’ex calciatore. Sul settimanale si legge:

“Prima il padre, poi il figlio. 17 anni dopo con Antonella c’è il giovane Niccolò”.

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e dovremo attendere eventuali dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Come sempre noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita, rettifica o chiarimento. Per adesso nessuno ha ancora commentato il gossip, che già ha diviso gli utenti su tutti i social.

Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più, per ora è il caso di prendere tutte le informazioni con le pinze.