Dopo la fine della loro relazione, di recente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati paparazzati di nuovo insieme. Ecco cosa sta accadendo tra i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni insieme ad Alessandro Basciano

In quest’ultimo anno a finire spesso al centro del gossip e del pettegolezzo sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo la nascita della loro figlia Celine Blue i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip hanno annunciato la fine della loro relazione e per settimane si sono dati battaglia, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Col passare del tempo tuttavia le divergenze si sono appianate e poco a poco Sophie e Alessandro sono tornati in buoni rapporti, in particolare per il bene della loro bambina.

Nonostante qualche mese fa era sembrato che tra la Codegoni e Basciano ci fosse stato un ritorno di fiamma, a oggi i due hanno confermato di aver messo un punto alla loro relazione, nonostante i fan stiano ancora sperando ardentemente in una lieta notizia. In queste ore nel mentre gli ex Vipponi sono tornati al centro del gossip, dopo essere stati avvistati insieme.

Il nuovo numero del settimanale Chi ha infatti paparazzato Sophie Codegoni al fianco di Alessandro Basciano. Tuttavia tra i due non c’è stato alcun ritorno di fiamma. L’ex coppia è stata infatti avvistata al parco insieme alla piccola Celine Blue e i tre hanno trascorso un pomeriggio in allegria e spensieratezza. Il settimanale inoltre aggiunge: “Per il bene della piccola Celine Blue i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba”.

Si parla dunque di “complicità ritrovata” tra Sophie e Alessandro, che poco a poco si stanno lasciando il passato alle spalle. Alla Codegoni e a Basciano dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.