Nicolò Figini | 4 Gennaio 2024

In una recentissima intervista con il settimanale Oggi Antonella Mosetti ha parlato dei suoi rapporti con altre due note donne dello spettacolo, ovvero Simona Ventura e Ambra Angiolini.

Antonella Mosetti su Simona Ventura e Ambra Angiolini

Antonella Mosetti ha raccontato di quanto guadagna con OnlyFans e ha ripercorso con la memoria gli inizi della sua carriera parlando di Non è la Rai, programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e le ha regalato molto successo. Qui ha avuto l’occasione di poter lavorare con Ambra Angiolini. All’epoca avevano 17 e 16 anni e la showgirl ha rivelato il comportamento della collega dietro le quinte:

“Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo”.

Successivamente ha anche detto però che qualche anno dopo la Angiolini è andata da lei in un momento di difficoltà lavorativa per chiederle di poter scrivere delle battute per lei in un’altra trasmissione. Tuttavia, pur essendo state amiche diverso tempo, una scorrettezza molto grave ha incrinato i rapporti:

“Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a “Casa Raiuno”, mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto”.

Antonella Mosetti ha però parlato anche di Simona Ventura in relazione alla sua frequentazione con Stefano Bettarini. Ha raccontato che sono usciti insieme dopo che lei aveva lasciato Davide Lippi e anche l’ex calciatore ormai era da anni separato con la Ventura. Tuttavia, stando alle parole della Mosetti, questo comportamento non piacque alla conduttrice, che la chiamò nel suo camerino:

“Con Bettarini iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: “È comunque mio marito, il padre dei miei figli”.

Ovviamente tutte queste dichiarazioni vanno prese con le pinze e dovremo attendere per capire se le due dirette interessate vorranno replicare oppure se preferiranno lasciar correre.