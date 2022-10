Antonino e Ginevra, il dubbio di Antonella: “Hanno fatto qualcosa sotto le coperte” (VIDEO)

Non solo amicizia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

Il pubblico che segue la diretta del GF Vip 7 ha notato un particolare che ora sta facendo molto discutere. E questo particolare riguarda Antonino e Ginevra. In giardino c’erano Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che si stavano scambiando delle dolcezze. Tra loro, infatti, sta nascendo qualcosa. Ad un certo punto Antonino Spinalbese ha detto loro: “Avete mai visto un video su di me? Poi vi spiego come si fa?”.

Che cosa ha voluto dire? Questa frase ha davvero messo il dubbio non solo al pubblico, ma anche a Edoardo e Antonella che hanno iniziato a fare ipotesi. Proprio la Fiordelisi ha pensato che tra lui e Ginevra Lamborghini potesse esserci stato qualcosa sotto le coperte senza che nessuno si sia accorto di nulla.

Edoardo pensa che non sia possibile, ma Antonella ha insistito dicendo che sotto le coperte, con attenzione, può succedere di tutto. E in effetti come darle torto? Se non vengono fatti grandi movimenti, al buio si possono nascondere molte cose. Ecco il video di questo scambio di opinioni:

Pensate essere così cesso da alludere che con Ginevra abbia fatto chissà che sotto le coperte, quindi mostrando 0 rispetto per lei, e vantarsi di non essere stato scoperto, ma solo perché in realtà vuole essere scoperto per avere la clip. Questo senza ship è il nulla #gfvip pic.twitter.com/M8tbKEjnov — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 8, 2022

Sarà davvero successo qualcosa tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? O magari l’imprenditore ha solo voluto fare una battuta, uno scherzo per insinuare il dubbio? Certo che la mancanza che sente nei confronti di Ginevra dopo la sua squalifica è davvero molto forte. Forse anche troppa per un rapporto in cui non sarebbe successo nulla.

Magari lunedì in puntata Alfonso Signorini ne potrebbe parlare.

