Edoardo ha parlato ad Alberto dopo che lui si è dichiarato: cosa si sono detti (VIDEO)

Edoardo Donnamaria parla con Antonella di Alberto De Pisis

Nella casa del GF Vip 7 si era creata nei giorni scorsi una dinamica che riguardava Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Per stessa ammissione di Edoardo, ha fatto un po’ il “cretino” con certi gesti nei confronti del coinquilino che pare essere interessato non in senso di amicizia. E nel frattempo Donnamaria si è invece avvicinato tantissimo ad Antonella Fiordelisi, tanto che siamo all’inizio di un flirt.

Edoardo e Alberto, quindi, pare abbiano parlato del loro rapporto. La stessa Antonella ha chiesto a Edoardo come fosse andata e cosa si sono detti. E lui ha raccontato il loro dialogo avvenuto la sera prima.

Edoardo Donnamaria avrebbe quindi detto ad Alberto De Pisis che si è affezionato a lui, che ci sta bene e gli sta simpatico. Ha ammesso di aver fatto il cretino, ma ha specificato che non lo fa per secondi fini, perché ci prova. Quindi ha aggiunto che se questi atteggiamenti possono infastidirlo e farlo stare male perché dall’altra parte c’è un interesse vero, allora non lo farà più.

Alberto gli avrebbe risposto di stare tranquillo, ammettendo invece che è un suo problema. E ha aggiunto che, se nel caso non li sopporterà più questi atteggiamenti, allora Edoardo se ne accorgerà. Ecco il video del dialogo che c’è stato tra Donnamaria e Antonella:

