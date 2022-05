1 Antonino Spinalbese al GF Vip 7?

Si sta pensando alla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Per il momento, infatti, lui pare essere il solo confermato al GF Vip 7. Non si sa, per esempio, il nome dei nuovi opinioniste. Certo è che non vedremo più Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E per quanto riguarda i concorrenti? Tanti i nomi che sono stati fatti. Pare che, per esempio, Pamela Prati e Manuela Arcuri siano in fase avanzata nelle trattative. Inoltre una lunga lista di ipotetici nomi è apparsa sul web:

Wilma Goich

Lucia Bramieri

Eleonora Cecere

Sandra Milo

Jessica Izzo

Patrizia Groppelli

Nilufar Addati

Veronica Cozzani

Per quanto riguarda gli uomini, invece, per il GF Vip 7 sono stati fatti i nomi di:

Antonio Zequila

Nunzio Stancampiano

Matteo Ranieri

Alvaro Vitali

Federico Fashion Style

Andrea Denver

Aaron Nielsen

Ubaldo Lanzo

Gino Paoli

Jeda

Vittorio Sgarbi

Ma non solo. grazie all’influencer Deianira Marzano abbiamo indiscrezioni su altri nomi probabili per il GF Vip 7. Uno tra questi sarebbe una pornostar, considerata l’erede di Rocco Siffredi: “Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5“. Anche il nome dell’influencer Asia Giannese è stato fatto, coinvolta in una bravata a Milano nel 2019.

Ultimo nome quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Con la showgirl, infatti, ha avuto una breve relazione dalla quale è nata la figlia Luna Marì. Sembra che Alfonso lo vorrebbe nel cast. Se sia vero oppure no non lo sappiamo ancora. Si tratta solo di un rumor. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Seguiteci per tanti altri aggiornamenti.

