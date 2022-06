Nelle scorse ore Giulia De Lellis è finita in ospedale a causa di una reazione allergica. L'influencer racconta come sta dopo l'accaduto

Come sta Giulia De Lellis dopo la reazione allergica

Giulia De Lellis

Le scorse ore sono state piuttosto movimentate per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere sui suoi account ufficiali di essere finita in ospedale. Il tutto pare sia dovuto a una forte reazione allergica, anche se, come da lei stessa spiegato, non si conosce la causa che ha scaturito il tutto.

“Reazione allergica. Follia” ha scritto l’influencer su Instagram, per poi riportare un nuovo aggiornamento: “Sto finendo l’ultima flebo ma sto meglio. Purtroppo non si comprende cosa. Ma sto meglio”.

Le storie Instagram di Giulia De Lellis

Qualche ora dopo per fortuna Giulia De Lellis è stata dimessa dall’ospedale e ci ha tenuto a raccontare meglio tutto ai suoi follower, visti i tanti messaggi ricevuti: “Allora non vi mettete paura, sono ancora gonfia. Ho sta bocca… Non lo so. Stanotte sono stata malissimo. Ho avuto un attacco di allergia fortissima, ovviamente ero molto peggio di così. Per fortuna sono riuscita a bloccarla tra flebo, cortisone ecc. Non si riesce a capire la causa, anche perché io sono soggetta alla causa ma conosco bene le mie allergie, quindi boh”.

Ha spiegato Giulia, che ha proseguito ancora: “Non ho mangiato niente che potesse darmi una reazione simile eppure eccomi. Ma sono stata dimessa, tutto apposto. Tra poco vado a casa. Sono stata in osservazione, stavo un po’ così, mi sono anche addormentata. Quei farmaci sono delle bombe, però sto molto molto meglio e grazie per i messaggi. Scusatemi se sono in questo stato, ma siamo abituati ormai e siamo in confidenza”

Il racconto di Giulia De Lellis dopo le ore in ospedale a causa di una reazione allergica pic.twitter.com/6nhx0HKjCz — disagiotv (@disagio_tv) June 2, 2022

L’allarme dunque sembra essere rientrato e, per fortuna, Giulia De Lellis dopo la reazione allergica sta molto meglio. L’influencer ha così potuto dare il via alla sua vacanza a Istanbul, come fatto sapere su Instagram.

