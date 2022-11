NEWS

Nicolò Figini | 23 Novembre 2022

GF Vip 7

Le confessioni di Antonino Spinalbese

In questi ultimi giorni Oriana ha parlato con Antonella di Antonino Spinalbese. La vippona, infatti, ha rivelato che dopo la discussione che li ha visti coinvolti non sente più l’affetto di prima: “Qualcosa è cambiato tra di noi. Non sento più l’abbraccio. Prima di arrabbiarci, di allontanarci, quando mi abbracciava sentivo l’abbraccio. Adesso non lo sento più vero. Io sento se un abbraccio è vero o meno. Penso che lui mi vuole bene e mi apprezza. Non penso però che provi qualcosa o che gli piaccio come donna“. Ora ad aprirsi è stato proprio Antonino, il quale ha parlato anche lui con la Fiordelisi.

Nel video che vediamo anche qui sotto possiamo sentirlo mentre esprime i suoi dubbi sul rapporto con Oriana Marzoli. Ha affermato che sembra che la conoscenza la stia facendo soltanto lui. Il vippone pensa che tutto sia basato su di lui, sembra sempre dover essere lui a esporsi e ad andare ad abbracciarla: “Le ho detto, a te non te ne frega niente. Io mi sforzo così tanto per parlare. Una volta che lo faccio, prendi e te ne vai via. Dopo la puntata ha capito che il problema era un altro e abbiamo risolto. Ci siamo ritrovati e dopo la sera della festa siamo stati insieme“.

In un secondo video, poi, Antonino Spinalbese continua affermando di pensare che Oriana non riesce a capire il suo modo di fare. Secondo Antonella il loro problema è che non si parlano e lui è d’accordo: “Non è facile avere una conversazione. Dopo la frase che mi ha detto è lì che mi sono messo a piangere… Lei mi ha chiesto: ‘Ora quindi tutto a posto?’. Le ho rifatto il discorso, lei ci è rimasta male, si è girata e ha iniziato a dormire. Non vuole accettare il mio stato d’animo“.

Cosa accadrà? Antonino chiuderà questa conoscenza? Lo scopriremo presto.