Nicolò Figini | 17 Novembre 2022

La rivelazione a Belve su Totti

Ieri sera a Belve Annamaria Bernardini De Pace ha fatto alcune rivelazioni su dei suoi clienti Vip che non hanno mai pagato la parcella dopo che li ha rappresentati. Aggiungendo anche il personaggio che ha querelato e il motivo per il quale lo ha fatto. In seguito Francesca Fagnani ha tentato di fare alcune domande su Francesco Totti. L’avvocato, infatti, ha rappresentato fino a poco tempo fa l’ex Capitano della Roma anche se poco dopo l’ha licenziata. La Bernardini De Pace ha però eluso qualsiasi domanda sull’argomento: “Totti chi? Non so chi sia. Non me lo ricordo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere“.

La presentatrice ha provato a chiederle se aver perso l’incarico fosse stato più un dispiacere o un piacere. Ma nemmeno in questo caso non ha avuto successo. Successivamente è arrivata una domanda sul suo ex collega e socio Alessandro Simeone, il quale oggi rappresenta Ilary Blasi nel divorzio con Totti. La conduttrice le ha chiesto un’opinione professionale su di lui:

“No, io sono sicuramente più brava di lui. Sicuramente. Però lui prende il meglio di me. Io l’ho sempre considerato il mio figlio giuridico. Ho sofferto molto quando è andato via. Mi è piaciuto trovarmelo contro perché l’ho visto durissimo, combattivo e questo è il meglio di me che lui si è preso“.

In seguito la Fagnani ha chiesto ha l’ospite di Belve se Simeone sia più o meno costoso di lei: “Secondo me di più. Lui è di Carrara. Io ho la casa in Liguria, ai confini con la Toscana. I carrarini sono… Più dei liguri. Io faccio il confronto. Quindi penso che lui sia più di me“. La puntata può essere recuperata cliccando QUI oppure andando sul sito di streaming gratuito RaiPlay. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.