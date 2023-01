NEWS

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

La discussione tra Oriana e Antonino Spinalbese

In queste ultime ore Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sono ritrovati al centro di una piccola discussione. Ma che cosa è accaduto? Tutto è iniziato, come vediamo anche nel video qui sotto, nel momento in cui la vippona si è avvicinata al parrucchiere. Questo perché gli ha chiesto se le poteva fare i capelli, considerato il fatto che lui nella casa è il migliore perché si occupa di acconciature nella vita di tutti i giorni. Lui, tuttavia, ha risposto: “Amore, poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?“. Poi ha proseguito:

“Oriana, non son un ragazzino. Puoi giocare quanto vuoi però… Io posso anche dirlo a Milena come si fa. Mi hanno chiesto se ce la può fare e secondo me no. Ce la faccio a malapena io qua. Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qui… Sì, ma mi disinteresso. E non glielo dico, sai che sono onesto. Ti ho detto una cosa adesso. Tienila a mente“.

Antonino Spinalbese ha continuato a dire che lui non si stava riferendo al gioco, ma di qualcosa di molto più serio: “Su quello che ti ho detto io, lascia perdere lo scherzo e il Grande Fratello. Se tu mi puoi creare un problema tra me e una persona, con me non vai avanti“. Oriana in quel momento non ha capito a cosa si riferisse e poi ha domandato se stesse parlando di Ginevra. Questa la replica: “Ma che Ginevra, dai svegliati Oriana! Comunque no“. Probabilmente, secondo il web, si riferisce a certe affermazioni che la Marzoli avrebbe fatto su Belen Rodriguez.

