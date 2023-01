NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

La gaffe di Andrea Maestrelli

Sono passate alcune settimane da quando Andrea Maestrelli ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7. Il calciatore si è così messo alla prova con questa nuova esperienza, mettendosi subito in gioco senza filtri. Solo negli ultimi giorni infatti il Vippone ha attirato l’attenzione su di sé, per via del suo rapporto con Nicole Murgia. In passato infatti i due hanno avuto una relazione, che seppur breve, molto importante. La storia però non si è conclusa nel migliore dei modi e da quel momento Andrea e Nicole non si erano più incontrati. Il giocatore e l’attrice si sono dunque ritrovati proprio nella casa, e solo di recente sono emersi alcuni retroscena sulla loro relazione che non sono passati inosservati. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web e che coinvolge proprio il calciatore.

Andrea infatti per tutto il periodo di permanenza all’interno del reality ha creduto che il cognome di Antonino fosse “Spinalbanese”. Quando però si è trovato a chiacchierare proprio con l’hairstylist, che da pochi giorni ha fatto ritorno in casa dopo due settimane di assenza, e si è reso conto del suo errore non sono mancate le risate.

non andrea che scopre dopo 2 mesi che il cognome di antonino non è spinalbanese #gfvip pic.twitter.com/0sXWfbnucx — noemy ✧ (@ennedea) January 17, 2023

La gaffe di Andrea Maestrelli ha naturalmente fatto il giro dei social in pochi minuti e ha fatto sorridere anche gli utenti. Poche ore fa nel mentre a fare un duro attacco ad Antonino Spinalbese è stato nientemeno che Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Tutto è iniziato quando in puntata l’ex di Belen ha criticato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne con Nikita Pelizon, dalla quale si è allontanato da diverse settimane. Tra i due c’è così stato un botta e risposta, ma poco dopo a dire la sua è stato proprio Gianmarco, che sui social ha sbottato attaccando Antonino. Queste le dichiarazioni di Onestini:

“Ad offendere sono capaci tutti cari Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”.