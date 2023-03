Antonino e Ginevra si sarebbero già lasciati: cosa è accaduto dopo il GF Vip

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

GF Vip 7

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini interrompono la conoscenza

Nonostante da mesi centinaia di fan stiano supportando e sostenendo i Gintonic, sembrerebbe che la conoscenza tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sia già arrivata al capolinea. Come sappiamo solo qualche settimana fa l’ex di Belen è stato ufficialmente eliminato dal reality ed è così tornato alla sua vita di sempre. A quel punto l’hairstylist ha riallacciato i rapporti con la Lamborghini, con la quale c’è sempre stato un interesse reciproco. Ciò nonostante pare che le cose non siano andate nel migliore dei modi, al punto che Antonino e Ginevra si sarebbero già lasciati. A riportare la notizia è il settimanale Chi, che rivela che dopo il GF Vip 7 i due ex concorrenti avrebbero deciso di frenare sul loro rapporto. Questo quanto si legge in merito:

“Sembrava procedere a gonfie vele la conoscenza fra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ma a quanto pare, fuori dalla casa del GF Vip 7, qualche intoppo c’è già stato. In particolare, secondo quanto riporta il settimanale Chi, i Gintonic avrebbero frenato bruscamente il rapporto”.

Pare dunque che la conoscenza tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sia già terminata. Solo pochi giorni fa del resto l’hairstylist a Verissimo aveva fatto intendere di non essere ancora pronto a una nuova relazione, e di non essere innamorato della cantante. Queste le parole di Antonino in merito:

“Sicuramente Ginevra è una brava e bella ragazza. Mi sono sempre fatto ingannare dal fascino estetico, se vogliamo chiamarlo difetto. Lei è bellissima, ma mi ha colpito per la purezza. Voglio capire se smettendo di pensare all’estetica io riesca di avere un rapporto duraturo. La fase dell’innamoramento è la più bella. Se sono innamorato ora? Non lo provo ancora”.

Che dunque non ci sia più speranza per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà in futuro.