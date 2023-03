NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

Antonino Spinalbese parla di Ginevra

Come vanno le cose oggi tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip? A parlare di questo ieri è stato l’hairstylist in un’intensa intervista a Verissimo. L’ex vippone, che nella Casa si è molto legato all’influencer, ha spiegato cosa pensa di lei e come stanno realmente le cose oggi. È innamorato di Ginevra? O è ancora una parola troppo grande in questo momento? Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente Ginevra è una brava e bella ragazza. Mi sono sempre fatto ingannare dal fascino estetico, se vogliamo chiamarlo difetto. Lei è bellissima, ma mi ha colpito per la purezza”. Antonino Spinalbese ha poi precisato: “Voglio capire se smettendo di pensare all’estetica io riesca di avere un rapporto duraturo. La fase dell’innamoramento è la più bella. Se sono innamorato ora? Non lo provo ancora”.

Dunque Antonino Spinalbese ha svelato che, a oggi, non è ancora innamorato di Ginevra Lamborghini. Parole che probabilmente potrebbero un po’ rattristare i fan che tanto ci sperano, ma ha spiegato con chiarezza di voler costruire qualcosa di duraturo:

“Sto conoscendo me e ho scoperto il vero amore con mia figlia. Amare significa non dover chiedere. Voglio provare ad avere un rapporto legato alla persona. Con lei è possibile sperare qualcosa di più duraturo”. E ancora Antonino Spinalbese ha proseguito: “Dopo Belen non mi sono mai innamorato. Escluso mia figlia, mi sono innamorato solo due volte. Oggi ho la necessità d’innamorarmi di nuovo e non voglio fare il vagabondo. Altri figli? Non credo possa capitare. Sono geloso dei sentimenti che nutro per mia figlia. C’è solo lei”, ha concluso Antonino Spinalbese.

I Gintonic sperano davvero che le cose tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini possano andare nel migliore dei modi. Capiremo quindi con il trascorrere del tempo se ci saranno i presupposti per la nascita di una nuova coppia o resteranno solo buoni amici.