Nicolò Figini | 15 Marzo 2023

GF Vip 7

Il matrimonio di Attilio Romita

Attilio Romita, ormai da diverse settimane ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato in studio di essere pronto per sposare la sua Mimmuzza. Dopo aver dato l’annuncio in diretta TV, quindi, ha approfondito il discorso durante un’intervista riportata anche dal sito BlogTivvu.

Tra le pagine di Chi, infatti, il giornalista ha rivelato che le nozze dovrebbero avvenire prima di Natale a Bari: “Ci sposeremo in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato celebrato soltanto con il rito civile. Quindi la porterò all’altare. Ci sposeremo sicuramente a Bari, la mia città d’origine. Ed è dove viviamo insieme da anni“. Parlando, poi, degli invitati ha svelato quali ex vipponi e suoi compagni di viaggio vorrà accanto a lui nel suo grande giorno:

“Inviterò Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Mi piacerebbe anche avere alcuni degli autori del programma, che sono stati ad ascoltarmi spesso quando ero giù di morale. La psicologa Piera, che mi ha dato ottimi consigli (purtroppo non li ho ascoltati), vorrei fosse con me in quella giornata”.

Tra gli altri Attilio Romita vorrebbe anche il conduttore del GF Vip e Sonia Bruganelli: “Alla quale sono molto legato anche perché mi stava preparando un aereo che le aveva chiesto Maurizio Costanzo”. Parlando della sua carriera, invece, ha affermato che gli piacerebbe prendere parte ancora al reality ma come opinionista:

“Mi piacerebbe partecipare come opinionista al Grande fratello Vip. Ma a 70 anni posso ancora scommettere sulla tv? Ho paura che alla mia età non possa essere più appetibile, mi appassionerebbe un lavoro dietro le quinte. Strizzo l’occhio al gossip: farei anche l’inviato al Gf Vip per un giornale”.

