Nicolò Figini | 29 Agosto 2023

Il follow di Antonino Spinalbese

Come sappiamo la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe giunta al termine. Adesso lei starebbe frequentando Elio, che nelle sue Stories ancora non è apparso, mentre il conduttore si starebbe godendo questo periodo da single. In passato la presentatrice ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, con il quale ha dato vita alla piccola Luna Marì.

Tra i due ragazzi non ci sono stati molti contatti nel corso del tempo e raramente sono stati avvistati tutti insieme. Per tale ragione stupisce il gesto che l’ex vippone del Grande Fratello Vip ha compiuto in queste ore. Diversi utenti sul web, infatti, si sono accorti anche Antonino ha cominciato a seguire su Instagram Stefano. Al momento non sappiamo cosa lo ha portato a compiere tale scelta, come potete vedere qui sotto.

Antonino Spinalbese segue Stefano De Martino

La cosa certa è che Stefano De Martino, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, non ha ancora ricambiato il “follow“. Forse i due pubblicamente non hanno mai dato segnali di frequentarsi, ma potrebbe essere che in privato ogni tanto si sentano. Non possiamo saperlo con assoluta certezza.

Fatto sta che in passato, quando ancora era all’interno della Casa, Antonino Spinalbese aveva parlato di Santiago affermando di avere con lui un bellissimo rapporto. Viceversa, Stefano aveva parlato di Luna Marì in un’intervista a Oggi come riporta anche il sito Blogtivvu:

“Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo“.

Questo è tutto ciò che sappiamo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.