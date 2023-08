NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Stefano De Martino

Il gesto della sorella di Stefano De Martino

Fino a poco tempo fa si pensava che la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino fosse stata creata solamente per aumentare la loro visibilità nel corso dell’estate. Una fonte vicina, infatti, pare avesse rivelato proprio questo:

“È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Pare, però, che non sia così. Belen infatti sembra che abbia trovato l’amore di nuovo con Elio, il quale non si sarebbe ancora fatto vedere esplicitamente tramite i profili social della conduttrice. E per quanto riguarda Stefano De Martino? Lui è single o ha una fidanzata? Nel corso delle settimane si è diffuso il rumor secondo il quale avrebbe intrapreso una relazione con l’attrice Beatrice Vendrmin.

Tuttavia non sarebbe così. A togliere ogni dubbio ci avrebbe pensato la sorella di Stefano De Martino, ovvero Adelaide. Proprio lei ha messo un like al post pubblicato dal settimanale Chi la cui descrizione riporta:

“Crociera da single per Stefano. Prima di tornare in TV e a teatro il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato… e nessuna nuova fiamma in vista”.

Ecco quale sarebbe la verità. Continuate a seguirci per tante altre news e per non perdervi ulteriori sviluppi.