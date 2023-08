NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Nuovo flirt per Antonino Spinalbese?

Torniamo a parlare di Antonino Spinalbese e della sua vita sentimentale. In questo periodo ne abbiamo parlato per quanto riguarda il presunto flirt con Carolina Stramare. In passato, invece, è stata molto chiacchierata la relazione con Helena Prestes. Poco dopo la fine di questo storia lei stessa ha fornito alcuni dettagli in più:

“Perché è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere.

L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

Successivamente c’è stata Belen Rodriguez, con la quale Antonino Spinalbese ha messo al mondo la figlia Luna Marì. Adesso quale ragazza è presente nella sua vita? Non abbiamo certezza, ma negli ultimi giorni è stato fotografato con la persona che potete vedere anche qui sotto in foto. La segnalazione è stata diffusa tramite il profilo Instagram di Deianira Marzano.

Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma?

Si trovavano in barca insieme ma non abbiamo molte informazioni su di lei. Potrebbe trattarsi della stessa ragazza con la quale l’ex vippone è già stato avvistato pochi giorni fa, ovvero Anita. Se si trattasse di lei staremmo parlando di una donna toscana he nel 2014 ha vinto il titolo di Miss Garda.

Vi terremo informati con molte altre news.