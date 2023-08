NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

GF Vip 7

Le critiche su Nikita Pelizon

“L’amicizia non si basa su una cena. Buonanotte”. Così Nikita Pelizon ha tentato di porre fine alla polemica che in queste ore la sta vedendo protagonista. Ma cosa è accaduto nel dettaglio e perché la vincitrice del GF Vip 7 ha scritto queste parole?

Nikita Pelizon sarebbe colpevole, secondo il web, di essere andata a cena con Giacomo Urtis. Per tale ragione l’ex vippona è stata attaccata duramente sui social. Il tutto è legato al fatto che il chirurgo di origini sarde, a sua volta, aveva trascorso del tempo (e una cena) con l’ex di Antonella Fiordelisi. Per questo l’influencer, nonostante fosse amica di Giacomo, l’ha defollowato da Instagram.

Pare che Antonella Fiordelisi non abbia gradito questa mossa e, di conseguenza, abbia agito con queste mosse sui social. Ora che Nikita Pelizon ha passato una serata con Giacomo Urtis è stata tacciata di scarso rispetto verso la sua amica Antonella.

Sul web è scattato il panico e in tantissimi hanno attaccato la Pelizon. Tra i commenti (e ce ne sono davvero tanti) spunta questo:

“Hai ragione Nikita! L’amicizia si basa sul rispetto e sulla comprensione. Mi dispiace davvero tanto vedere che tu non sia riuscita a fare nessuna delle due cose. Perché so che lei merita di più di qualcuno che ride al tavolo con chi ha permesso che succedesse quello che è successo e che si diverta con chi la denigra la insulta e le rende la vita un inferno. Ovviamente ognuno nella vita è libero di fare come vuole. Ma per cortesia risparmiaci almeno i finti moralismi come se fossimo noi quelli che non sanno riconoscere l’amicizia. Le frasi da baci perugina sono avvilenti….davvero”

Ma c’è anche chi ha preso le parti di Nikita Pelizon, sottolineando come magari proprio la ragazza non sia al corrente di tutte queste vicende.