Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

La foto di Helena Prestes insieme ad Antonino

Entrambi sono stati protagonisti di reality, anche se diversi. Antonino Spinalbese ha preso parte, per diversi mesi, al Grande Fratello Vip 7. Helena Prestes, invece, è stata una naufraga molto discussa all’interno dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Forse non vi ricordate che i due noti personaggi si sono frequentati per un breve periodo, ma il flirt non ha avuto lunga durato. Il motivo lo ha rivelato nel 2022 proprio la Prestes:

“Perché è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere.

L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

Il rapporto, quindi, si è interrotto quello stesso giorno a un evento. Non si sono più sentiti per una settimana. I rapporti, tuttavia, oggi sembrano molto più distesi e lo dimostra la foto che potete vedere anche qui sotto.

Notiamo Antonino Spinalbese ed Helena Prestes insieme mentre giocano a calcio balilla. C’è chi parla di un ritorno di fiamma e altri che affermano siano sotto la stessa agenzia.

Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Vi piacerebbe rivederli insieme? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.