1 Le parole di Antonino Spinalbese

Lunedì scorso la squalifica di Ginevra Lamborghini ha provocato diverse reazioni tra i vipponi della Casa più spiata d’Italia. Tra loro Antonino Spinalbese, il quale ha manifestato alcuni up & down, ma ora pare essersi tranquillizzato. Dopo il confronto con Ginevra giovedì scorso e lo sfogo in cui annunciava persino di voler abbandonare, ora Antonino sembrerebbe aver ritrovato la sua stabilità.

A tarda notte Antonino Spinalbese si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Cristina Quaranta. L’imprenditore ha ammesso che vorrebbe nuove concorrenti, perché vorrebbe corteggiare una ragazza e stare con qualcuno che può piacergli davvero. Nel suo lungo discorso Antonino, piuttosto serio, ha detto di vivere per le donne e di avere un grande amore per le donne. Ma ha precisato: “Non parlo di atti o cose fisiche”. No, perché il gieffino si concentra principalmente sulle cose semplici che la vita con una persona accanto può offrirti:

“(…) Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna, questo mi svolta tutta la giornata. Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. La mia adrenalina la vedrai quando entreranno le nuove”, ha precisato Antonino Spinalbese sicuro.

Cristina Quaranta a quel punto ha fatto notare al coinquilino della presenza di Ginevra Lamborghini, la quale però è stata costretta a uscire a causa della squalifica. Secondo la conduttrice tra lei e Antonino Spinalbese sarebbe potuto nascere qualcosa nel tempo e, sempre secondo lei, avrebbero potuto costruire un legame importante. Ma Antonino cosa ne pensa a riguardo? Vi anticipiamo già che le sue parole sono piaciute molto poco ai fan di Ginevra e alla ormai famosa ship dei GinTonic (così soprannominati dalla fusione dei loro nomi). Continua…