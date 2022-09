Chi è Cristina Quaranta? Età, vita privata e Instagram

Tra i volti più amati di Non è la Rai, oggi al GF Vip 7, ecco una scheda su Cristina Quaranta: età, vita privata e Instagram

È stata una delle ragazze storiche di Non è la Rai, amata showgirl e conduttrice televisiva, in questa scheda tutte le curiosità su Cristina Quaranta, oggi concorrente del GF Vip 7. Passiamo dall’età alla vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Cristina Quaranta età e biografia

Apriamo la scheda dedicata alla showgirl con la sua biografia. Quanti anni ha Cristina Quaranta? L’ex volto di Non è la Rai è nata il 14 agosto 1972 a Roma, sotto il segno del Leone. La sua età è di 50 anni.

Sappiamo poi anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 72 centimetri e 55 kg.

Vita privata

Della vita privata di Cristina Quaranta cosa sappiamo? Chi è il marito di Cristina Quaranta? La gieffina è stata sposata con Matteo de Stefani, con cui si è sposata nel 2000 e ha avuto una figlia di nome Aurora. Nel 2021 pare abbia avuto una relazione con Alberto Longo.

Dopo il successo nel mondo dello spettacolo, Cristina Quaranta ha totalmente cambiato vita. Ma su questo ci soffermeremo nella parte dedicata alla carriera.

Dove vive Cristina Quaranta? La showgirl oggi dovrebbe vivere a Milano, almeno stando alle indicazioni dei social.

Dove seguire Cristina Quaranta: Instagram e social

Su tutti i maggiori social c’è la possibilità di poter seguire Cristina Quaranta. Da Facebook, per passare a Twittere Instagram. Pensate che potete trovarla anche su TikTok.

Nelle varie pagine posta diversi contenuti. A differenza di Twitter, la meno aggiornata, le altre sono ricche di contenuti. Da selfie, ad attimi lavorativi per passare a momenti di vita privata.

Sui social ha sempre espresso la sua grande fede per la Roma, la sua squadra del cuore.

Carriera

Una carriera costellata di successi quella di Cristina Quaranta. Nel corso degli anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Uno dei momenti più iconici della sua carriera è senza dubbio legato a Non è la Rai, ma non solo!

Chiusa la parentesi televisiva per un po’, la showgirl ha totalmente cambiato vita. Dove lavora oggi Cristina Quaranta? Oggi lavora come commessa e la sera come cameriera per il ristorante “Un Sacco Bello”, a Milano. Questa sua parentesi l’ha raccontata anche al GF Vip 7.

Domenica In

Scoperta da Gianni Boncompagni, è stato proprio lui a chiederle di partecipare a Domenica In.

Non è la Rai

Successivamente, sempre nel 1991, è stata scelta come una delle ragazze di Non è la Rai. Insieme ad Ambra Angiolini, Antonella Elia, Antonella Mosetti e non solo, è stato uno dei volti più amati.

È stata protagonista anche della trasmissione estiva di Non è la Rai e di La grande festa di Non è la Rai.

Striscia la Notizia

Dal settembre 1995 al giugno 1996 Cristina Quaranta è stata velina di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz.

Sempre nel programma di Antonio Ricci ha preso parte all’edizione estiva, Doppio Lustro, nei panni di velina ma stavolta insieme a Miriana Trevisan.

L’Isola dei Famosi 3

In Rai Cristina Quaranta ha preso parte all’edizione numero 3 de L’Isola dei Famosi. La trasmissione in quel periodo era sotto la guida di Simona Ventura.

Il percorso di Cristina non durò molto a lungo, purtroppo. Infatti fu la prima concorrente a essere eliminata dal reality show.

Programmi TV con Cristina Quaranta

Oltre ai programmi TV sopra citati, Cristina Quaranta negli anni è stata coinvolta in tante altre trasmissioni televisive. Ma quali sono tutte le ricordate? Ecco un elenco completo qui di seguito:

Stasera mi butto

Non è la Rai

Primadonna

Capodanno con Canale 5

Serata d’amore per San Valentino

Carnevale con Canale 5

La notte della bellezza

Bulli & pupe

Capodanno ’92

Rock ‘n’ Roll

I guastafeste

Guida al campionato

Guida al Mondiale

Doppio lustro

Guida all’Europeo

Reality Game

Queens at tea time

Pokerissimo

Grande Fratello VIP 7

Film e serie TV

Qualcuno ricorderà senza dubbio che Cristina Quaranta ha preso parte anche a un film di Carlo Verdone del 1990 e a un episodio di una serie televisiva. Ecco di quali si tratta:

Stasera a casa di Alice (1990)

Classe di ferro (1991)

Una carriera variegata in cui si è davvero messa alla prova, da conduttrice televisiva a concorrente. E a proposito di quest’ultimo ruolo…

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7

Ufficializzata come concorrente del GF Vip 7, Cristina Quaranta ha avuto modo come gli altri vipponi di presentarsi attraverso una clip. Queste le sue parole:

«Ciao, sono Cristina Quaranta. Sono diventata “cinquanta”! Ho iniziato molto giovane. Avevo iniziato a 17 anni. Ed ero la valletta de Il Cruciverba di Domenica In. Con il grandissimo Gianni Boncompagni. Da lì mi portò con lui e diventai una delle ragazze di Non è la Rai. Gli anni ’90 non si possono dimenticare, ragazzi. Mai li dimenticherò. Ho fatto davvero, tanta, tanta televisione. Sono stata Velina di Striscia la Notizia. E poi mi sono occupata di calcio».

Poi come spiegato anche nel paragrafo dedicato alla carriera, Cristina Quaranta ha rivelato di aver cambiato totalmente vita, dedicandosi alla famiglia e lavorando nel settore della ristorazione e non solo.

Al timone di conduzione ritroveremo ancora Alfonso Signorini. Come opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Spazio anche ai social con la presenza di Giulia Salemi.

I concorrenti del GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 fra ritorno sul piccolo schermo con nuovi concorrenti, che dovranno cercare di non far rimpiangere quelli delle edizioni passate e soprattutto scatenare dinamiche in grado di tenere il pubblico incollato alla TV.

A seguire l’elenco delle donne di questa edizione:

Antonella Fiordelisi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Wilma Goich

Non solo le donne, anche gli uomini vantano un variegato cast durante questa edizione del Grande Fratello Vip 7:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

Il percorso di Cristina Quaranta al GF Vip 7

L’avventura di Cristina Quaranta al GF Vip 7 è iniziata il 19 settembre 2022. La conduttrice televisiva si è detta carica di mettersi alla prova in un nuovo reality, dopo aver già partecipato a L’Isola dei Famosi.

Nel seguente paragrafo riporteremo passo passo i momenti salienti del suo percorso nella Casa.

1° settimana: Cristina si sta ambientando con i nuovi coinquilini e ha speso belle parole per Antonino Spinalbese. Su di lui ha fatto degli apprezzamenti. (IN AGGIORNAMENTO)

