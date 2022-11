NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

GF Vip 7

La disavventura di Antonino Spinalbese

In questi ultimi giorni Antonino Spinalbese è stato sulla bocca di tutti per via di quanto accaduto sotto le coperte con Oriana Marzoli. Secondo il web, infatti, i due avrebbero avuto contatti molto intimi. Queste le dichiarazioni successive del vippone mentre parlava con Antonella Fiordelisi, amica di Oriana:

“(…) Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini, Poi ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo. Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto”.

Di recente, però, Antonino Spinalbese è diventato virale sul web con un video in cui si vede un piccione che gli fa i bisogni addosso. Un evento che ha fatto molto divertire gli utenti di Twitter. Lui non è rimasto scosso più di tanto. Anzi, con molta tranquillità ha affermato: “Mi ha ca**to un piccione. Questa porta fortuna, grazie!“. Sarah Altobello, lì presente in giardino come vediamo dal filmato, urla: “Un piccione, ti ha ca**to un piccione“. Un momento della giornata che ha strappato un sorriso agli spettatori da casa.

UN PICCIONE GLI HA CAGATO ADDOSSO MI SENTO MALE😭#gintonic pic.twitter.com/MHzAxfeD3V — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) November 18, 2022

Nel frattempo la giornata al GF Vip sembra scorrere tranquilla. Nessuno dei vipponi, almeno per ora, ha litigato in maniera pesante. Tutto potrebbe ancora accadere. Per questo motivo, nel frattempo, non dimenticate di continuare a seguirci per non perdervi tante altre eventuali news sul reality e non solo.