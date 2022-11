NEWS

Andrea Sanna | 18 Novembre 2022

Cosa è accaduto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Nella notte del 17 novembre i telespettatori che guardavano la diretta del GF Vip hanno notato dei movimenti sospetti sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due sono sempre più vicini e proprio il concorrente in un confessionale ha svelato di nutrire un certo interesse verso la coinquilina. Ma cosa è successo davvero tra loro in stanza da letto? A rivelare qualche dettaglio è stato proprio il vippone.

Durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi in stanza da letto, Antonino Spinalbese ha ammesso di essersi lasciato andare con Oriana Marzoli. Ma ha fatto anche una considerazione importante a riguardo. Il vippone ha risposto a una curiosità di Antonella, la quale voleva sapere se è solo Oriana coinvolta o anche lui. Con estrema sincerità il ragazzo ha spiegato di sentirsi molto preso “altrimenti non avrei fatto certi passi”, ha affermato con decisione.

A seguire sempre Antonino Spinalbese ha aggiunto di essere per natura una persona molto fredda, ma questo secondo lui Oriana Marzoli non l’ha capito: “(…) Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini”, ha confidato ad Antonella Fiordelisi.

Dal canto suo Antonino Spinalbese ha anche detto di non poter dare, al momento, troppe conferme dato che si conoscono ancora da poco tempo. Allo stesso modo però ha aggiunto: “Poi ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo. Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto”. Ed è qui che Spinalbese ha lasciato intendere, come avevamo immaginato dai filmati, che tra loro è accaduto qualcosa.

Così Antonella Fiordelisi ha detto: “Ok che ti sei lasciato andare nel letto, ma io non intendo lasciarsi andare fisicamente soltanto. Parlo di cose anche emotive, Oriana per me non è come le altre con cui hai giocato”, ha fatto presente. Secondo la vippona la venezuelana è bella non solo fisicamente, ma ha un mondo da scoprire e non crede che per Antonino Spinalbese possa essere solo un’amica: “Secondo me dovresti dare qualche certezza in più a questa ragazza“. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Nelle scorse ore, intanto, Antonino Spinalbese si è fatto sopraffare da alcuni dubbi e domande. L’imprenditore si è sfogato con Luca Salatino che gli ha suggerito di viversi il momento se si sente così coinvolto e di vivere questa esperienza con più serenità. (QUI IL VIDEO)