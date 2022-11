NEWS

Nicolò Figini | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

L’incontro tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Siamo a conoscenza della storia d’amore, anche se breve, che hanno vissuto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’hair-stylist, però, non ha mai raccontato con chiarezza la sua versione della storia. Oggi, nella casa del GF Vip 7, ha deciso di rivelarla totalmente. Parlando con Edoardo Tavassi e Antonella, infatti, ha svelato il primo incontro con la conduttrice e com’è nato il loro amore. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, il vippone afferma che un giorno Belen lo ha chiamato per lavoro a casa sua. Le persone intorno a loro si sarebbero accorte dell’attrazione tra loro. A un certo punto il vippone va via dalla casa e alla sera lei gli avrebbe scritto un messaggio, però lui era molto stanco.

Quel giorno non c’è stato nulla. Lui non ha raccontato niente a nessuno. A un certo punto lei gli avrebbe chiesto di andar a fare un aperitivo e lui è andato nonostante la stanchezza. Non erano soli: “Quando c’erano persone io mi tenevo lontano da lei. Era imbarazzante. Interagivo con lei sotto il tavolo, facevo i piedini… Prendevo le cose e le scrivevo“. A un certo punto vanno a cena e lui era carico di bigliettini su cui scriveva ciò che pensava. Aveva scarabocchiato delle domande del tipo “qual è la tua canzone preferita?“.

Antonino Spinalbese dice che a un certo punto lei gli avrebbe rovesciato un drink addosso: “E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“.

